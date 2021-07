Carolina Marconi, parrucche gratis per le donne con il cancro: il suo obiettivo (Di martedì 20 luglio 2021) Da quando ha annunciato di avere un tumore al seno, Carolina Marconi non si è tirata indietro: ha scelto di condividere parte del suo percorso con i follower su Instagram, mostrando un incredibile coraggio, oltre che forza interiore. La diagnosi non l’ha gettata nello sconforto: la vita pone tanti ostacoli sul percorso, ribellarci è un nostro dovere. Dopo aver rasato i capelli a zero, la Marconi ha mostrato la sua prima parrucca. Adesso, però, vorrebbe lanciare un’iniziativa lodevole (e importante), per tutte le donne che hanno il cancro. A comunicarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. Con quel ... Leggi su dilei (Di martedì 20 luglio 2021) Da quando ha annunciato di avere un tumore al seno,non si è tirata indietro: ha scelto di condividere parte del suo percorso con i follower su Instagram, mostrando un incredibile coraggio, oltre che forza interiore. La diagnosi non l’ha gettata nello sconforto: la vita pone tanti ostacoli sul percorso, ribellarci è un nostro dovere. Dopo aver rasato i capelli a zero, laha mostrato la sua prima parrucca. Adesso, però, vorrebbe lanciare un’iniziativa lodevole (e importante), per tutte leche hanno il. A comunicarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. Con quel ...

