Carolina Marconi e la sua lotta contro il cancro | ora lancia un’iniziativa benefica

Qualche mese fa la bellissima ex gieffina, attrice e showgirl Carolina Marconi, 43 anni compiuti il 14 aprile scorso, ha annunciato di avere un cancro (al seno). Tuttavia sta cercando di combattere la sua lotta col sorriso sulle labbra, senza perdere il senso dello humor e senza nascondersi dai suoi fan che la seguono su Instagram. Giorni fa (in occasione della vittoria degli Azzurri agli Europei) ha pubblicato una sua foto con i capelli rasati a zero, dopo aver iniziato la chemioterapia. Poi un'altra che la vede per la prima volta indossare la parrucca ("Da pelatina a capellona" ha scritto, cercando di ironizzare).

