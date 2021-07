Carolina Marconi: “Da pelatina a capellona, avevo paura di non riconoscermi”. E sfoggia la nuova parrucca (Di martedì 20 luglio 2021) “Come vedete, da pelatina a capellona“. Con il consueto sorriso che non l’abbandona mai, Carolina Marconi sfoggia la sua nuova parrucca e spiega come ha affrontato questo delicato passaggio della battaglia contro il cancro che sta combattendo. L’ex concorrente del Grande Fratello sta infatti lottando da mesi contro un tumore, approcciando la malattia con coraggio e positività, come traspare dai momenti che condivide sui social. “Volevo una parrucca da un po’”, spiega Carolina Marconi nel suo ultimo post su Instagram, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “Come vedete, da“. Con il consueto sorriso che non l’abbandona mai,la suae spiega come ha affrontato questo delicato passaggio della battaglia contro il cancro che sta combattendo. L’ex concorrente del Grande Fratello sta infatti lottando da mesi contro un tumore, approcciando la malattia con coraggio e positività, come traspare dai momenti che condivide sui social. “Volevo unada un po’”, spieganel suo ultimo post su Instagram, ...

