Cariati. Successo per i tavoli tematici nella sala consiliare di Palazzo Venneri

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 20 luglio 2021) L’importante partecipazione, in termini di numeri, proposte e stimoli, fatta registrare nel corso dei diversiche si sono avvicendati in questi giornidi, sede deldi Città, rappresentano il termometro della volontà condivisa di dare risposte alle diverse emergenze sociali del territorio. È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco esprimendo soddisfazione con l’assessore alle politiche sociali Maria Elena Ciccopiedi per la professionalità e sensibilità dimostrata sin dal primo momento da ...