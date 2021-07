Cara, chi è la giovane cantante: vita privata e curiosità (Di martedì 20 luglio 2021) Ventenne di Crema, il vero nome di Cara è in realtà Anna Cacopardo. Appassionata di musica sin da bambina, con un amore per il cantautorato italiano (da Lucio Dalla a Fabrizio De André) e per il pop internazionale (Michael Jackson, Twenty One Pilots, Jessie Reyez), Cara studia all’Istituto musicale Folcioni di Crema dove si specializza in canto e pianoforte. Dopo alcune esibizioni live intime e acustiche, e la presentazione di suoi brani inediti, nel 2017 arriva in semifinale al Tour Music Fest di Mogol e in finale al concorso Area Sanremo. Si iscrive quindi al corso di Canto Moderno dell’Accademia di Musica NAM di Milano e, nel 2019, pubblica il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Ventenne di Crema, il vero nome diè in realtà Anna Cacopardo. Appassionata di musica sin da bambina, con un amore per il cantautorato italiano (da Lucio Dalla a Fabrizio De André) e per il pop internazionale (Michael Jackson, Twenty One Pilots, Jessie Reyez),studia all’Istituto musicale Folcioni di Crema dove si specializza in canto e pianoforte. Dopo alcune esibizioni live intime e acustiche, e la presentazione di suoi brani inediti, nel 2017 arriva in semifinale al Tour Music Fest di Mogol e in finale al concorso Area Sanremo. Si iscrive quindi al corso di Canto Moderno dell’Accademia di Musica NAM di Milano e, nel 2019, pubblica il ...

Advertising

riotta : @paolaturci Ahime cara Paola non è delirio, che presuppone almeno incoscienza. È intolleranza, cinismo e la peggior… - il_piccolo : L’estate è più salata, il Covid fa crescere la spesa per i turisti ma anche per chi resta. Giugno segna il +20% per… - cl_audiab : @mara_carfagna I ragazzi vaccinati nel mondo sono in quarantena, chi sceglie di non vaccinarsi è libero di farlo es… - iostoconmassim2 : @Giovannid_22 @14Cannavo Se volete #Zengavo e cara @14Cannavo si continua eh. Perché di 'pentite' ce ne sono parec… - LucaGiroletti : RT @riotta: @paolaturci Ahime cara Paola non è delirio, che presuppone almeno incoscienza. È intolleranza, cinismo e la peggiore ignoranza,… -