Capelli | non solo biondo in estate | è l’ora del Biscuits Brunette

La pandemia ha messo alla prova ogni aspetto della nostra vita, compreso lo stile, lo sappiamo bene. E così adesso, invece del solito dominio estivo assoluto di nuance burrose o californiane per la testa, sempre più sono le donne che scelgono un colore di capelli castano biscotto per la stagione calda. Questo hairlook molto trendy regala un bagliore sano e dona un effetto glossy. In più è a bassa manutenzione, per essere estremamente cool senza sforzo. Insomma, è ora di conoscere il Biscuit Brunette, che le castane, di certo adoreranno, avvistato anche su Hailey Bieber che ha regalato alla chioma golosi highlights caramello e biscotto. Parliamo, dunque, di una versione aggiornata del così detto bronde, un mix di bionda e bruna.

