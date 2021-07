CANALE 5, DAVIDE MENGACCI BOCCIA ANNA TATANGELO: “AVREI OPTATO PER BARBARA D’URSO” (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo l’intervista ad ANNA TATANGELO (qui le sue dichiarazioni), la nuova padrona di casa di Scene da un Matrimonio, parla DAVIDE MENGACCI, il conduttore che portò al successo il format negli anni ’90 su CANALE 5. L’ho saputo dai quotidiani. Non sono stato interpellato. Così MENGACCI commenta la notizia del ritorno in tv dello storico programma dove seguiva le coppie di sposi dai preparativi alla cerimonia nuziale fino ai banchetti con familiari e amici. Il conduttore sottolinea dalle pagine di Nuovo Tv il suo punto di vista sulla scelta attuata da Mediaset per il restyling della domenica ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo l’intervista ad(qui le sue dichiarazioni), la nuova padrona di casa di Scene da un Matrimonio, parla, il conduttore che portò al successo il format negli anni ’90 su5. L’ho saputo dai quotidiani. Non sono stato interpellato. Cosìcommenta la notizia del ritorno in tv dello storico programma dove seguiva le coppie di sposi dai preparativi alla cerimonia nuziale fino ai banchetti con familiari e amici. Il conduttore sottolinea dalle pagine di Nuovo Tv il suo punto di vista sulla scelta attuata da Mediaset per il restyling della domenica ...

Advertising

giannettimarco : RT @motortrendIT: Una delle auto più incredibili nella storia dell'automobilismo: la #PaganiZonda ?? Pensata nel passato ?? guidata nel prese… - motortrendIT : Una delle auto più incredibili nella storia dell'automobilismo: la #PaganiZonda ?? Pensata nel passato ?? guidata nel… - bubinoblog : CANALE 5, DAVIDE MENGACCI BOCCIA ANNA TATANGELO: 'AVREI OPTATO PER BARBARA D'URSO' - martaxxofficial : RT @IlContiAndrea: Tra la seconda e la terza settimana di settembre inizia (in largo anticipo, come qualche edizione fa) #Amici21. Previsto… - motortrendIT : Davide Cironi l'ha definita 'la Supercar dal cuore spezzato' ?? per la sua storia breve e travagliata. La #EB110 rap… -