Can Yaman, fan infuriate: “ha creato il nuovo profumo con i nostri soldi” (Di martedì 20 luglio 2021) L’attore turco ha messo in vendita il suo nuovo profumo ma la spedizione è prevista dal 15 settembre e viene criticato dalle fan Can YamanE davvero una magica estate per Can Yaman che continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Non solo la sua storia con Diletta Leotta e le varie fiction di successo. Ieri, l’attore turco ha lanciato il suo nuovissimo progetto ovvero un profumo. Nella giornata di lunedì 19 luglio, infatti, il trentenne ha aperto un sito internet per iniziare la commercializzazione della sua fragranza. Il nuovo impegno lavorativo, però, non è stato ben visto di ... Leggi su formatonews (Di martedì 20 luglio 2021) L’attore turco ha messo in vendita il suoma la spedizione è prevista dal 15 settembre e viene criticato dalle fan CanE davvero una magica estate per Canche continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Non solo la sua storia con Diletta Leotta e le varie fiction di successo. Ieri, l’attore turco ha lanciato il suo nuovissimo progetto ovvero un. Nella giornata di lunedì 19 luglio, infatti, il trentenne ha aperto un sito internet per iniziare la commercializzazione della sua fragranza. Ilimpegno lavorativo, però, non è stato ben visto di ...

