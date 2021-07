Campo Utili, la variante Gewiss Stadium permette la sistemazione: la nuova casa (anche) del rugby (Di martedì 20 luglio 2021) É stato approvato dalla Giunta del Comune lo studio di fattibilità per il Campo Utili nel quartiere di Valtesse, a Bergamo. Precedenti Amministrazioni comunali avevano cercato di riqualificare l’attuale centro sportivo, ma senza fortuna: la previsione di intervento più concreta è quella legata al Programma Integrato d’Intervento ex Abb Sace, siglato dall’Amministrazione Bruni, ma la crisi immobiliare che colpì il nostro Paese un decennio fa ha contribuito al rallentamento e, di fatto, all’accantonamento dell’operazione. Durante l’Amministrazione Tentorio, UISP aveva avanzato una proposta di Utilizzo temporaneo dell’area in attesa della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) É stato approvato dalla Giunta del Comune lo studio di fattibilità per ilnel quartiere di Valtesse, a Bergamo. Precedenti Amministrazioni comunali avevano cercato di riqualificare l’attuale centro sportivo, ma senza fortuna: la previsione di intervento più concreta è quella legata al Programma Integrato d’Intervento ex Abb Sace, siglato dall’Amministrazione Bruni, ma la crisi immobiliare che colpì il nostro Paese un decennio fa ha contribuito al rallentamento e, di fatto, all’accantonamento dell’operazione. Durante l’Amministrazione Tentorio, UISP aveva avanzato una proposta dizzo temporaneo dell’area in attesa della ...

Campo Utili, nel progetto di riqualificazione anche il rugby L'Eco di Bergamo Campo Utili, nel progetto di riqualificazione anche il rugby Il rugby è la vera new entry, ma il progetto di fattibilità per la riqualificazione del Campo Utili appena approvato dalla Giunta (e dalla Commissione paesaggio), porterà diver ...

