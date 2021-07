Camera | il forzista Vito contro Borghi | “Ha paragonato omosessualità e sieropositività È gravissimo e indegno | chieda scusa”

(Di martedì 20 luglio 2021) “Claudiosi devere per le cose che ha scritto sui social. La Lega faccia pure ostruzionismo al ddl Zan, non lo approvi, ma ciò non toglie che basterebbe un minimo di buon senso per non dire certe scempiaggini“. Lo ha dichiarato in aula allail vicepresidente del gruppo di Forza Italia, Elio, stigmatizzando quanto scritto dal deputato leghista sui social., nel criticare bruscamente i giornalisti che continuano a chiamarlo per sapere se si è vaccinatoil Covid, ha scritto sul suo profilo Twitter: “Perché questi eroi la prossima volta che intervistano un ...

PoliticaPerJedi : @CMecchinsi Renzi aveva certamente torto nell''inseguire Salvini e il "largo consenso" del Parlamento. Tutto da ver…

Insiste il presidente leghista della commissione Giustizia alla, Andrea Ostellari: "Letta ... che non escludono persone dalle tutele, per approvare il Ddl Zan - ricorda ilElio Vito - ...... mentre Pd e M5s hanno già fatto sapere di non volere ritocchi al testo approvato allalo ... Per un altro, Maurizio Gasparri, sul ddl Zan "si conferma la tendenza della sinistra al ...Parole che Vito ha letto in Aula. “Se Borghi si vaccina o non si vaccina – ha aggiunto Vito – poco importa ma eviti di fare dichiarazioni indegne che stanno generando una polemica altrettanto indegna.La nomina arriva dopo 2 anni di commissariamento e di duro lavoro per equilibrare il partito in città e a celebrare la festa c’era anche Roberto Occhiuto ...