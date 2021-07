Calciomercato Verona, vicino Sutalo dell'Atalanta (Di martedì 20 luglio 2021) Verona - Dopo aver sistemato la questione portiere, dentro Lorenzo Montipò (in arrivo dal Benevento in prestito) e fuori Marco Silvestri , ceduto all' Udinese a titolo definitivo per una cifra che si ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021)- Dopo aver sistemato la questione portiere, dentro Lorenzo Montipò (in arrivo dal Benevento in prestito) e fuori Marco Silvestri , ceduto all' Udinese a titolo definitivo per una cifra che si ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Verona, vicino Sutalo dell'Atalanta: Il difensore può arrivare in gialloblù in prestito… - fantapiu3 : #SerieA, #Verona, #infortunio per #Lasagna, il comunicato ufficiale della società. #fantacalcio #campionato… - Cucciolina96251 : RT @Toro_News: ?? | CALCIOMERCATO Ivan #Juric pensa a #Ilic per il centrocampo del #Torino. Possibile inserimento granata nella trattativa… - Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO Ivan #Juric pensa a #Ilic per il centrocampo del #Torino. Possibile inserimento granata nella tr… - Cucciolina96251 : RT @CalciohellasIt: #Calciomercato #HellasVerona, #Sutalo dell'#Atalanta prossimo acquisto gialloblù? -