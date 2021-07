Calciomercato Udinese | Silvestri nuovo portiere

(Di martedì 20 luglio 2021) UDINE - Marco, 30 anni, è ildell'. Sostituirà Juan Musso appena passato all' Atalanta . L'estremo difensore - spiega la società friulana in una nota - ha firmato un ...

"Nelle ultime due stagioni di Serie A, Silvestri , per costanza di rendimento, è stato uno dei migliori portieri - ricorda l'- arrivando a conquistarsi anche la chiamata in Nazionale, nell'...Ecco la nota del club: " Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo aCalcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Silvestri . Arrivato a Verona nella ...Dopo tanta attesa è arrivata l'ufficialità di Silvestri all'Udinese. La società ha dato il benvenuto al nuovo portiere sui suoi canali social ...La società friulana ha finalmente trovato l'erede del portiere argentino Musso (approdato all'Atalanta per una cifra pari a 20 milioni di euro).