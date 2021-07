Calciomercato Torino, Juric vuole Amrabat: i granata ci credono (Di martedì 20 luglio 2021) Calciomercato Torino: Juric vuole riabbracciare Sofyan Amrabat, si apre la trattativa con la Fiorentina Ivan Juric è a caccia di rinforzi per il suo Torino e avrebbe chiesto alla dirigenza un suo vecchio pupillo: Sofyan Amrabat. Il centrocampista potrebbe essere in uscita dalla Fiorentina, dopo una stagione non esaltante e con i tanti dubbi legati al suo utilizzato da parte di Vincenzo Italiano nel 4-3-3 che il tecnico sta disegnando per la viola. Juric vuole riabbracciare il centrocampista e, secondo quanto riportato da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021)riabbracciare Sofyan, si apre la trattativa con la Fiorentina Ivanè a caccia di rinforzi per il suoe avrebbe chiesto alla dirigenza un suo vecchio pupillo: Sofyan. Il centrocampista potrebbe essere in uscita dalla Fiorentina, dopo una stagione non esaltante e con i tanti dubbi legati al suo utilizzato da parte di Vincenzo Italiano nel 4-3-3 che il tecnico sta disegnando per la viola.riabbracciare il centrocampista e, secondo quanto riportato da ...

