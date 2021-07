Calciomercato | stampa | ipotesi scambio Griezmann - Dybala

Advertising

RaiSport : ? #Calciomercato #Varane verso #ManUtd, 58 mln ai #blancos Secondo la stampa spagnola il difensore francese lascerà… - YuriOggiano : RT @PagineRomaniste: LIVE su @Twitch_Italy. Un po' di rassegna stampa e prima di pranzo la carriera con la #ASRoma su #FootballManager In… - PagineRomaniste : LIVE su @Twitch_Italy. Un po' di rassegna stampa e prima di pranzo la carriera con la #ASRoma su #FootballManager… - ASR192711 : RT @sostenibile_2: Ricapitolando calciomercato As roma: Rui Patricio (Di Marzio) Xhaka (Di Marzio) Vina(G.Longari-Pedulla`) Jose Mourinh… - sostenibile_2 : Ricapitolando calciomercato As roma: Rui Patricio (Di Marzio) Xhaka (Di Marzio) Vina(G.Longari-Pedulla`) Jose Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato stampa

La Stampa

I colloqui tra i club sarebbero già avviati ma i catalani smentiscono BARCELLONA (SPAGNA) - Clamorosa indiscrezione rilanciata da L'Equipe: un possibile scambio tra Barcellona e Juventus. Nello ...Commenta per primo Nel ritiro di Pejo ha parlato oggi Alessio Cragno, portiere del Cagliari, che ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza: 'Quale Cragno rivediamo dopo quest'estate? Il Cragno di sempre, quello che cercherà di dare il massimo per il Cagliari e arrivare il più alto possibile. L'esclusione dall'Europeo? Un po' di ...Nel ritiro di Pejo ha parlato oggi Alessio Cragno, portiere del Cagliari, che ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa: "Quale Cragno rivediam ...A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Andrea Dossena, il direttore generale giallorosso Andrea Grammatica ha confermato l’arrivo dell’esperto bomber Marco Guidone e ha ...