Calciomercato Spezia: per l'attacco si pensa a Giovinco. I dettagli (Di martedì 20 luglio 2021) Sebastian Giovinco potrebbe tornare presto in Italia e in Serie A: oltre al Venezia ci pensa anche lo Spezia Sebastian Giovinco torna in Italia? Dopo l'interessamento del Venezia, ora è lo Spezia a interessarsi concretamente alla Formica Atomica, attaccante che da anni vive lontano dall'Italia e che ora vorrebbe rientrare in Serie A in seguito all'esperienza all'Al-Hilal. Lo riporta il Corriere dello Sport. Al momento è solo una suggestione, ma la volontà di tornare in Italia del calciatore potrebbe diventare la molla determinante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

