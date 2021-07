Calciomercato Roma: Kluivert ha firmato con il Nizza. È ufficiale (Di martedì 20 luglio 2021) Calciomercato Roma: Justin Kluivert ha firmato il contratto con il Nizza. È ufficiale Justin Kluivert è un nuovo calciatore del Nizza. È arrivata l’ufficialità da parte del club francese, che si è assicurato le prestazioni dell’esterno offensivo olandese in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, Kluivert ha firmato oggi il contratto con il Nizza. Il trasferimento dalla Roma è avvenuto sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021): Justinhail contratto con il. ÈJustinè un nuovo calciatore del. È arrivata l’ufficialità da parte del club francese, che si è assicurato le prestazioni dell’esterno offensivo olandese in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport,haoggi il contratto con il. Il trasferimento dallaè avvenuto sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio ...

