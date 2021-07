Calciomercato Roma, assalto a Xhaka: la situazione (Di martedì 20 luglio 2021) Il club giallorosso vuole regalare un centrocampista a Mourinho. Pronto l’assalto a Granit Xhaka, in uscita dall’Arsenal La Roma non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver quasi chiuso per l’arrivo dal Palmeiras del terzino Matias Viña, che andrà a costare dieci milioni più tre di bonus, l’obiettivo del club giallorosso è quello di regalare un centrocampista di livello al tecnico Mourinho. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Granit Xhaka, di cui spiega la situazione Il Messaggero. Lo svizzero è da tempo in uscita dall’Arsenal, che si è già cautelato definendo dall’Anderlecht l’arrivo del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Il club giallorosso vuole regalare un centrocampista a Mourinho. Pronto l’a Granit, in uscita dall’Arsenal Lanon ha intenzione di fermarsi. Dopo aver quasi chiuso per l’arrivo dal Palmeiras del terzino Matias Viña, che andrà a costare dieci milioni più tre di bonus, l’obiettivo del club giallorosso è quello di regalare un centrocampista di livello al tecnico Mourinho. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Granit, di cui spiega laIl Messaggero. Lo svizzero è da tempo in uscita dall’Arsenal, che si è già cautelato definendo dall’Anderlecht l’arrivo del ...

