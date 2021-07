Calciomercato Napoli | sfida alla Lazio per Hincapié

(Di martedì 20 luglio 2021) Gli azzurri sonoricerca di un rinforzo per la difesa. Nel mirino l’ecuadorianoche piace anche ai capitolini L’era napoletana di Luciano Spalletti è appena cominciata. Il tecnico toscano, pronto a migliorare il quinto posto della stagione passata, ha chiesto a gran voce dei rinforzi per la sua squadra, in particolar modo nel reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima idea porta all’ecuadoriano Piero, giocatore di proprietà degli argentini del Talleres.tutta italiana per il 19enne, che negli scorsi giorni era stato accostato anche...

Advertising

calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il nuovo obiettivo è Olivera del #Getafe - mirkocalemme : RT @calciomercatoit: ?? - sportli26181512 : Calciomercato Napoli: sirene inglesi, il Manchester City su Zielinski: Ieri a Dimaro c'è stato un ritorno important… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

, ULTIMISSIME NOTIZIE . Ilpensa a Boga se parte Insigne. Secondo il quotidiano Il Roma, De Laurentiis avrebbe scelto l' esterno franco - ivoriano del Sassuolo per ...Commenta per primo Il Milan cerca un rinforzo a centrocampo. Oltre a Tiemoué Bakayoko , rientrato al Chelsea dopo la stagione al, piace anche Boubacar Kamara del Marsiglia . Da valutare, invece, quello che ne sarà di Tommaso Pobega , di nuovo rossonero dopo i due anni tra Pordenone e Spezia , che sta ben impressionando ...NAPOLI - Nel ritiro di Dimaro Folgarida prosegue il lavoro di Luciano Spalletti, avanti sulla strada del 4-2-3-1 cominciata già da Rino Gattuso. Ma nei meandri di un mercato che per il Napoli vede in ...Il Pomigliano Calcio Femminile “ha rispettato i requisiti previsti per l’ammissione al Campionato di Serie A Femminile”. E’ la sintesi della nota della FIGC che riporta la decisione della CO.VI.SO. F.