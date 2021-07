Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid mette gli occhi su Di Lorenzo: la situazione (Di martedì 20 luglio 2021) Calciomercato Napoli: l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Giovanni Di Lorenzo nel caso in cui dovesse partire Trippier L’Europeo disputato da grandissimo protagonista da Giovanni Di Lorenzo ha acceso i riflettori del Calciomercato sul terzino del Napoli. L’esterno azzurro, infatti, sarebbe finito nel mirino di una big del calcio spagnolo: ovvero l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da AS, i Colchoneros starebbero guardando proprio a Di Lorenzo nel caso in cui Kieran ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021)avrebbe messo glisu Giovanni Dinel caso in cui dovesse partire Trippier L’Europeo disputato da grandissimo protagonista da Giovanni Diha acceso i riflettori delsul terzino del. L’esterno azzurro, infatti, sarebbe finito nel mirino di una big del calcio spagnolo: ovvero. Secondo quanto riportato da AS, i Colchoneros starebbero guardando proprio a Dinel caso in cui Kieran ...

