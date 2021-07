Calciomercato | Lamela va al Siviglia mentre Bryan Gil passa al Tottenham

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 luglio 2021) Scambio di mercato tra: Erikandrà in AndalusiaGil farà il percorso inversohanno ultimato uno scambio di mercato interessante. Eriksi trasferirà in Spagna,Gil farà il percorso inverso. Entrambi i giocatori si trasferiscono a titolo definitivo. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo e la chiusura è imminente. Come riporta Sky Sport per assicurarsi l’ala sinistra spagnola classe 2001, gli Spurs verseranno nelle casse del club andaluso 25 ...