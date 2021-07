Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo per il centrocampo (Di martedì 20 luglio 2021) La Juventus continua a monitorare sul Calciomercato la situazione di diversi centrocampisti, per regalare a Max Allegri un nuovo regista. Locatelli rimane il preferito ma la trattativa con il Sassuolo è complicata a causa delle richieste neroverdi. Occhi puntati, anche, su Pjanic: il bosniaco potrebbe tornare a Torino. Allegri lo accoglierebbe volentieri e il Barcellona, dal canto suo, vorrebbe cederlo, ma, al momento, l’ipotesi sembra sfumata. Calciomercato Juventus, sfuma UN obiettivo Niente da fare – secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – per ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021) Lacontinua a monitorare sulla situazione di diversi centrocampisti, per regalare a Max Allegri un nuovo regista. Locatelli rimane il preferito ma la trattativa con il Sassuolo è complicata a causa delle richieste neroverdi. Occhi puntati, anche, su Pjanic: il bosniaco potrebbe tornare a Torino. Allegri lo accoglierebbe volentieri e il Barcellona, dal canto suo, vorrebbe cederlo, ma, al momento, l’ipotesi sembrata.UNNiente da fare – secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – per ...

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo faccia uno sforzo, sia più chiaro sul suo futuro - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : Dall'avventura a #EURO2020 con l'#Italia al tema-#calciomercato: le parole di #Locatelli - mgzk24 : RT @GiovaAIbanese: Paulo #Dybala è pronto a rinnovare fino al 2026 con la #Juventus. Quadriennale a 10 milioni più 2 di bonus per l'argenti… - cosimofcj : RT @GiovaAIbanese: Paulo #Dybala è pronto a rinnovare fino al 2026 con la #Juventus. Quadriennale a 10 milioni più 2 di bonus per l'argenti… -