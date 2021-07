Calciomercato Juventus | colpo Gabriel Jesus | cosa manca per chiudere

(Di martedì 20 luglio 2021)in bianconero. Le condizioni perl’affare, l’alternativa resta ancora Mauro Icardi.e Neymar (Getty Images)Cristiano Ronaldo dovrà prendere una decisione sul suo futuro, lanon può più aspettare. Questa sarà la settimana decisiva, quella che porterà alla data della convocazione a Torino post Euro 2020 (domenica 25 luglio). Se per allora non dovessero esserci aggiornamenti, significa che CR7 resterà ancora in bianconero. Con buona pace del Paris Saint-Germain, ma in ...

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo faccia uno sforzo, sia più chiaro sul suo futuro - calciomercatoit : - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - infoitsport : Vlahovic alla Juventus, Calciomercato | C’è una novità - infoitsport : Calciomercato Juventus, parla l’agente del calciatore: «Non c’è trattativa» -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

4 Laci prova per Erling Braut Haaland . Come scrive Don Balon , i bianconeri sono pronti a iscriversi alla corsa per il talento norvegese del Borussia Dormtund… nella prossima stagione. I ...Ora è di nuovo tempo di confronti, contatti, telefonate: lo stipendio di Griezmann è monstre, parte dai 18 milioni per arrivare fino ai 23 , e al momento è difficilmente sostenibile per la. ...Incontro notturno tra Juventus e Manchester United: tre i nomi di cui hanno parlato le due società per possibili affari sul mercato ...Per il calciomercato della Juventus si avvicinano giorni davvero molto caldi, con possibili arrivi ma anche delle partenze.