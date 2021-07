Calciomercato Bologna: bloccato Arnautovic. La strategia (Di martedì 20 luglio 2021) Il Bologna non molla la presa su Marko Arnautovic: l’attaccante è al momento bloccato dallo Shanghai. Gli aggiornamenti Il Bologna non molla la presa su Marko Arnautovic, al momento bloccato dallo Shanghai. Il club cinese non ha ancora acconsentito alla cessione dell’attaccante austriaco, per il quale chiede almeno 5 milioni di euro. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società emiliana ha deciso di attendere tutto il mese di agosto pur di strappare Arnautovic allo Shanghai alle proprie condizioni, forti della volontà del calciatore di vestire ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Ilnon molla la presa su Marko: l’attaccante è al momentodallo Shanghai. Gli aggiornamenti Ilnon molla la presa su Marko, al momentodallo Shanghai. Il club cinese non ha ancora acconsentito alla cessione dell’attaccante austriaco, per il quale chiede almeno 5 milioni di euro. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società emiliana ha deciso di attendere tutto il mese di agosto pur di strappareallo Shanghai alle proprie condizioni, forti della volontà del calciatore di vestire ...

