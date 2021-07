Calcio, venduta all’asta per 66mila euro copia regolamento del 1859 (Di martedì 20 luglio 2021) Una delle copie più antiche del regolamento del Calcio è stata venduta per 57.000 sterline (circa 66.000 euro) all’asta organizzata da Sotheby’s. L’opuscolo, che era stato ritrovato in un album vittoriano, era stato stampato dallo Sheffield Football Club nel 1859, e contiene diversi appunti scritti a mano. Il club inglese, infatti, è riconosciuto sia dalla FA che dalla FIFA come club più antico del mondo, ed ha avuto un ruolo centrale nella definizione delle regole del Calcio come lo conosciamo adesso. Il club, ad esempio, ha introdotto innovazioni come il ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Una delle copie più antiche deldelè stataper 57.000 sterline (circa 66.000organizzata da Sotheby’s. L’opuscolo, che era stato ritrovato in un album vittoriano, era stato stampato dallo Sheffield Football Club nel, e contiene diversi appunti scritti a mano. Il club inglese, infatti, è riconosciuto sia dalla FA che dalla FIFA come club più antico del mondo, ed ha avuto un ruolo centrale nella definizione delle regole delcome lo conosciamo adesso. Il club, ad esempio, ha introdotto innovazioni come il ...

