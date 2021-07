Calcio: seconda amichevole estiva per la Lazio, Hysaj in campo dal 1' (Di martedì 20 luglio 2021) Auronzo, 20 lug. - (Adnkronos) - seconda amichevole estiva per la Lazio che tra poco sfiderà ad Auronzo di Cadore il Fiori Barp Sospirolo. Mister Sarri punterà dal primo minuto sul centrocampo dei titolarissimi formato da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre in attacco spazio a Felipe Anderson, Caicedo e Moro. C'è anche Hysaj, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Questo l'11 iniziale dei capitolini: Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Moro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Auronzo, 20 lug. - (Adnkronos) -per lache tra poco sfiderà ad Auronzo di Cadore il Fiori Barp Sospirolo. Mister Sarri punterà dal primo minuto sul centrodei titolarissimi formato da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre in attacco spazio a Felipe Anderson, Caicedo e Moro. C'è anche, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Questo l'11 iniziale dei capitolini:(4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric,; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Moro.

