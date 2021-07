Calcio: presidente Federcalcio Albania a Hysaj, 'tuoi valori trionferanno su violenza verbale' (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - "Caro Elsi, tu sei e rimarrai sempre non solo un giocatore meraviglioso, ma anche una personalità importante del mondo del Calcio. Il fatto che tu abbia cantato una canzone, non dà il diritto a nessuno di mettere in discussione la tua personalità". Così Armand Duka, presidente della federCalcio albanese, in un messaggio rivolto a Elseid Hysaj, attaccato da alcuni tifosi della Lazio dopo aver cantato 'Bella Ciao' come rito di iniziazione nello spogliatoio biancoceleste durante il ritiro di Auronzo di Cadore. "Sono consapevole che i tuoi valori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - "Caro Elsi, tu sei e rimarrai sempre non solo un giocatore meraviglioso, ma anche una personalità importante del mondo del. Il fatto che tu abbia cantato una canzone, non dà il diritto a nessuno di mettere in discussione la tua personalità". Così Armand Duka,della federalbanese, in un messaggio rivolto a Elseid, attaccato da alcuni tifosi della Lazio dopo aver cantato 'Bella Ciao' come rito di iniziazione nello spogliatoio biancoceleste durante il ritiro di Auronzo di Cadore. "Sono consapevole che i...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: “Quella seconda parata, nell’ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia.… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha conferito onorificenze motu proprio ai giocatori e allo staff della #Nazionale italian… - Gazzetta_it : Kessie-Milan, avanti insieme. Dal club un'offerta super per blindare il Presidente #Calciomercato - TV7Benevento : Calcio: presidente Federcalcio Albania a Hysaj, 'tuoi valori trionferanno su violenza verbale'... - retesoletv : La vittoria di @Vivo_Azzurro agli ultimi Europei di calcio può contribuire a dare ulteriore slancio all'economia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio presidente Milan, all'ad Gazidis diagnosticato carcinoma alla gola Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del presidente, Paolo Scaroni, e del management del club". . 20 luglio 2021

Il Milan: 'Gazidis ha un tumore alla gola, è una forma curabile' Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club. Tutto il CdA e il Management del ...

Appello per salvare il Lecco Calcio, presidente e sindaco invitano gli imprenditori IL GIORNO Milan, all'ad Gazidis diagnosticato carcinoma alla gola Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del presidente, Paolo Scaroni, e del management del club". (ANSA).

Rotice: “Manfredonia Calcio, ricominciamo da quanto di buono è stato fatto” Le prime parole del neo presidente del Manfredonia Calcio 1932 ing. Gianni Rotice “Ringrazio i soci del Manfredonia Calcio per la fiducia riposta nella mia persona. Ricoprirò il ruolo di Presidente di ...

Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del, Paolo Scaroni, e del management del club". . 20 luglio 2021Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, delScaroni e del Management del Club. Tutto il CdA e il Management del ...Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del presidente, Paolo Scaroni, e del management del club". (ANSA).Le prime parole del neo presidente del Manfredonia Calcio 1932 ing. Gianni Rotice “Ringrazio i soci del Manfredonia Calcio per la fiducia riposta nella mia persona. Ricoprirò il ruolo di Presidente di ...