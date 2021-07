Calcio: nuovo ingresso al museo di Coverciano, donata maglia azzurra di Bulgarelli (Di martedì 20 luglio 2021) Firenze, 20 lug. – (Adnkronos) – Il museo del Calcio di Coverciano accoglie la maglia numero 7 di Giacomo Bulgarelli, indossata nella gara Italia-Brasile, giocata il 12 maggio 1963, terminata 3-0 per gli Azzurri. Davanti ai 70.000 spettatori di San Siro, la Nazionale sconfisse i campioni del mondo in carica. Dopo le reti di Angelo Sormani e di Sandro Mazzola, fu proprio Giacomo Bulgarelli a siglare l’ultimo gol della squadra guidata da Edmondo Fabbri. La maglia, donata da Luciano Brigoli, è stata inserita nella teca accanto a quella di Armando ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) Firenze, 20 lug. – (Adnkronos) – Ildeldiaccoglie lanumero 7 di Giacomo, indossata nella gara Italia-Brasile, giocata il 12 maggio 1963, terminata 3-0 per gli Azzurri. Davanti ai 70.000 spettatori di San Siro, la Nazionale sconfisse i campioni del mondo in carica. Dopo le reti di Angelo Sormani e di Sandro Mazzola, fu proprio Giacomoa siglare l’ultimo gol della squadra guidata da Edmondo Fabbri. Lada Luciano Brigoli, è stata inserita nella teca accanto a quella di Armando ...

