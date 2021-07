**Calcio: Milan, all'ad Gazidis diagnosticato carcinoma alla gola** (Di martedì 20 luglio 2021) Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - All'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato sul proprio sito ufficiale. "AC Milan informa tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club, che al nostro amministratore delegato, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola -si legge su acMilan.com-. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021)o, 20 lug. - (Adnkronos) - All'amministratore delegato del, Ivan, è statoungola. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato sul proprio sito ufficiale. "ACinforma tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club, che al nostro amministratore delegato, Ivan, è statoungola -si legge su ac.com-. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i ...

Advertising

acmilan : Another Saturday of football awaits us: #MilanModena at Milanello ? Un altro sabato di calcio ci aspetta ? A Milan… - Gazzetta_it : Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - TMit_news : Il #Milan monitora ?? da mesi Pierre #Dwomoh, uno degli astri nascenti ?? del calcio belga ???? ??: Sacha Tavolieri… - JeanMarie1899 : RT @SkySport: Ivan Gazidis ha un tumore alla gola: il comunicato del Milan #SkySport #Milan #Gazidis - SkySport : Ivan Gazidis ha un tumore alla gola: il comunicato del Milan #SkySport #Milan #Gazidis -