L'amministratore delegato dell'#Atalanta,Luca #Percassi, ha fatto il punto delle operazioni di… - TV7Benevento : Calcio: Luca Percassi, 'Romero? Partirà solo con offerte congrue al suo valore'... - TV7Benevento : Calcio: Luca Percassi, 'mercato? Pensiamo di ripartire dal nostro gruppo'... - ATALANTA - Luca Percassi: mercato? La base di partenza è buona

Percassi ha anche risposto alle domande riguardanti ilmercato: "Il calciomercato quest'anno è molto particolare, per la pandemia, per gli Europei vicini alla sessione estiva e per motivi ...BERGAMO - " Tottenham - Gollini? È un'ipotesi molto concreta ". Con queste parole l'amministratore dlel'AtalantaPercassi ha ufficializzato la trattativa tra i nerazzurri e il Tottenham per la cessione del portiere di Poggio Renatico, prossimo all'addio dopo l'arrivo tra i pali di Juan Musso . " Romero ? ...Dopo la promozione in serie C, il Seregno ha comunicato, con una nota, di aver affidato l’incarico di direttore generale al signor Ninni Corda. L’accordo tra le parti avrà una durata triennale. Corda, ...Bergamo, 20 lug. - "Il principio che abbiamo seguito in questi anni è che le cessioni ci devono rinforzare, non indebolire. Questa è la nostra idea. Cristian ha ...