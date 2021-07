Calcio: Inter, Lautaro si allena in Argentina con il club che lo ha lanciato (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, reduce dalla vittoria in Coppa America con l’Argentina, è tornato ad allenarsi per farsi trovare pronto dal nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Lautaro si è allenato con il club Atletico Liniers, società che lo ha lanciato nelle giovanili prima del trasferimento al Racing: “È sempre bello tornare a casa”, ha scritto il numero 10 dell’Inter su Instagram. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – L’attaccante dell’Martinez, reduce dalla vittoria in Coppa America con l’, è tornato adrsi per farsi trovare pronto dal nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.si èto con ilAtletico Liniers, società che lo hanelle giovanili prima del trasferimento al Racing: “È sempre bello tornare a casa”, ha scritto il numero 10 dell’su Instagram. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

