Calcio: gm Roma, ‘arriva Vina, per Xhaka vediamo’ (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – “Come va il mercato? Bene. Arriva Vina. Xhaka? Vediamo, ne viene uno per volta”. Così il general manager della Roma, Tiago Pinto, parlando ai tifosi giallorossi all’esterno di Trigoria ha confermato l’arrivo di Matias Vina dal Palmeiras. I tifosi hanno anche fatto il nome di Mauro Icardi e il dirigente portoghese ha sorriso. Un’ultima battuta l’ha lasciata parlando di Francesco Totti e di un possibile ritorno nella dirigenza giallorossa: ”Abbiamo volontà diverse”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021), 20 lug. – (Adnkronos) – “Come va il mercato? Bene. Arriva? Vediamo, ne viene uno per volta”. Così il general manager della, Tiago Pinto, parlando ai tifosi giallorossi all’esterno di Trigoria ha confermato l’arrivo di Matiasdal Palmeiras. I tifosi hanno anche fatto il nome di Mauro Icardi e il dirigente portoghese ha sorriso. Un’ultima battuta l’ha lasciata parlando di Francesco Totti e di un possibile ritorno nella dirigenza giallorossa: ”Abbiamo volontà diverse”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ItalianNavy : Il Tricolore sventola gioioso sulla poppa di #naveItalia nel giorno in cui la #Nazionale di calcio riporta a Roma l… - Agenzia_Ansa : Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monte… - SkySport : ?? DELIRIO AZZURRO A ROMA ?? Con la Nazionale c'è anche Berrettini ?? LIVE ? - Youzar33 : RT @AliprandiJacopo: ?? Un tifoso ha ripreso davanti #Trigoria la conversazione con #TiagoPinto: “Arriva #Vina, su #Xhaka vediamo. Uno alla… - TV7Benevento : Calcio: gm Roma, 'arriva Vina, per Xhaka vediamo'... -