Calcio femminile, Olimpiadi Tokyo: Stati Uniti all’esame Svezia, Giappone contro Canada (Di martedì 20 luglio 2021) Siamo sempre più vicini alla partenza dei Giochi Olimpici. Domani, 21 luglio 2021, partiranno i primi scorci sportivi con softball e Calcio femminile; le dodici nazionali in lizza per il podio a cinque cerchi inizieranno domani la loro battaglia per il metallo più pregiato e più ambito, che potrebbe far ricordare i loro nomi per l’eternità. Ad aprire il programma alle 16.30 locali (le 9.30 italiane) a Sapporo sarà la Gran Bretagna contro il Cile. Pronostico a favore del blocco inglese, quarto all’ultimo Mondiale, ma le sudamericane stanno crescendo. A Miyagi invece, dopo trenta minuti, un match tra Brasile e Cina meno chiuso di quanto ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Siamo sempre più vicini alla partenza dei Giochi Olimpici. Domani, 21 luglio 2021, partiranno i primi scorci sportivi con softball e; le dodici nazionali in lizza per il podio a cinque cerchi inizieranno domani la loro battaglia per il metallo più pregiato e più ambito, che potrebbe far ricordare i loro nomi per l’eternità. Ad aprire il programma alle 16.30 locali (le 9.30 italiane) a Sapporo sarà la Gran Bretagnail Cile. Pronostico a favore del blocco inglese, quarto all’ultimo Mondiale, ma le sudamericane stanno crescendo. A Miyagi invece, dopo trenta minuti, un match tra Brasile e Cina meno chiuso di quanto ...

Advertising

daBitonto : #sport #Bitonto #calcioa5 - Nuovo innesto per il roster del @BitontoC5. Arriva Mariagrazia Pezzolla. Questa sera al… - coffeeisar : RT @AleMissesR5: okay, sappiamo tutti che siamo campioni d'Europa di calcio ma quanti di voi sanno che oggi l'under 20 della nazionale femm… - sowmyasofia : Domani il via al calcio femminile. Dove vedere le gare e per chi tifare - periodicodaily : Domani il via al calcio femminile. Dove vedere le gare e per chi tifare #Calciofemminile #tokyo2020 #olimpiadi… - flamminiog : RT @OA_Sport: COMINCIANO LE OLIMPIADI! Il calendario di mercoledì 21 luglio con softball e calcio femminile. Le azzurre debuttano contro gl… -