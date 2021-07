Calcio | Bremer ' sogno la Champions | ma ho la testa al Toro'

(Di martedì 20 luglio 2021) Il rinnovo fra Gleisone il Torino non è ancora stato messo nero su bianco, come ha confermato lo stesso brasiliano. "Nel mercato non si può mai sapere cosa può capitare, io sono ambizioso e in ...

ANSA Nuova Europa

Lo spogliatoio ha perso due colonne portanti come Sirigu e Nkoulou: "Erano due grandi giocatori, il rapporto era molto buono - ha raccontatodal ritiro di Santa Cristina Valgardena - ma tutto ...Granata nel primo tempo schierati col 3 - 4 - 2 - 1: Milinkovic Savic; Izzo,, Buongiorno; ... Attiva ora Bologna: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 18 ...(ANSA) - SANTA CRISTINA VALGARDENA (BOLZANO), 20 LUG - Il rinnovo fra Gleison Bremer e il Torino non è ancora stato messo nero su bianco, come ha confermato lo stesso brasiliano. "Nel mercato non si ...Dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, il difensore del Torino, Gleison Bremer, ha parlato in conferenza stampa: "Il primo anno con Mazzarri è stato ...