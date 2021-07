Calcio: Brahim Diaz, 'Ancelotti contento del mio ritorno al Milan' (Di martedì 20 luglio 2021) Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Con Ancelotti abbiamo parlato del Milan, ha il cuore rossonero e ama molto questo club. Mi ha detto di dare il massimo per questa squadra e per una società così grande. Era molto contento per il mio ritorno qui". Lo dice l'attaccante del Milan Brahim Diaz dopo l'ufficialità del suo ritorno in rossonero in prestito biennale dal Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti. "Ho passato giornate molto belle con lui, abbiamo parlato molto del Milan e della grandezza di questo club", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021)o, 20 lug. - (Adnkronos) - "Conabbiamo parlato del, ha il cuore rossonero e ama molto questo club. Mi ha detto di dare il massimo per questa squadra e per una società così grande. Era moltoper il mioqui". Lo dice l'attaccante deldopo l'ufficialità del suoin rossonero in prestito biennale dal Real Madrid allenato da Carlo. "Ho passato giornate molto belle con lui, abbiamo parlato molto dele della grandezza di questo club", ...

Advertising

sportmediaset : Milan, #BrahimDiaz si presenta: 'La maglia numero 10 mi dà motivazioni uniche'. #SportMediaset - TIFOSI_Calcio : RT @Brahim: Happy to be back ?????? Grazie a tutti per l'affetto ricevuto ?? #forzamilan - AnsaLombardia : Calcio: Brahim Diaz, felice al Milan e darò il massimo. Ne ho parlato molto con Ancelotti, la 10? Una responsabilit… - STnews365 : Brahim Diaz torna al Milan: 'Sarò all'altezza di questo grande club' Il calciatore spagnolo, tornato in prestito da… - glooit : Calcio: Brahim Diaz, felice al Milan e darò il massimo leggi su Gloo -