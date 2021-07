Calcio | Arsenal fermato dal Covid | niente tournée negli Stati Uniti e sfida contro l’Inter

(Di martedì 20 luglio 2021) Ilè sempre in agguato e a farne le spese è stato l’. Il club inglese, a causa di alcune criticità, è stato costretto a non prendere parte allaprevista. Come è stato riportato dai media britannici, si sarebbe creata una condizione di focolaio nella squadra londinese. Si parla di casi asintomatici e in buone condizioni, ma la partenza per gli States è stata annullata. Una fase di preparazione che aveva visto i Gunners giocare in Scozia un paio di amichevoli: nella prima c’era stato un kol’Hibernian e nella seconda era arrivato ...

Adesso l' Inter dovrà trovare un'avversaria per la gara che doveva essere con l', che invece spera di non vedere aumentare i contagi, anche perché la Premier League inizierà domenica 13 agosto,...Adesso l'Inter dovrà trovare un'avversaria per la gara che doveva essere con l', che invece spera di non vedere aumentare i contagi, anche perché la Premier League inizierà domenica 13 agosto, ...Il Covid è sempre in agguato e a farne le spese è stato l'Arsenal. Il club inglese, a causa di alcune criticità, è stato costretto a non prendere parte alla tournée prevista negli Stati Uniti. Come è ...L'Arsenal ha dato forfait e non disputerà le amichevole estive previste negli Stati Uniti a causa dei contagi al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Secondo il sito inglese 'The Athletic' i Gunne ...