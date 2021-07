Calciatori e padel | che passione Zambrotta | ' Vi spiego perché ha successo'

(Di martedì 20 luglio 2021) Più che moda è ormai una realtà, un gioco d'attesa che non aspetta più. Si scrivee si legge mania,ormai se non ti fai due scambi sei fuori dal giro. Soprattutto tra gli ex. A ...

Advertising

AndreaRondo : @Prisco23934474 @Peabody_098765 @EnergiaLeao Dovresti scrivere un libro di barzellette. Lo ha fatto Totti. Come cul… - idealizzodal97 : @daqualcheparte amo ore un evento di beneficienza - MichailBulgakov : @ManekiStra Se u calciatori capiscono qualcosa di sport si tratta di tennis e padel -

Ultime Notizie dalla rete : Calciatori padel

La Gazzetta dello Sport

Soprattutto tra gli ex. Agiocano tutti: Ibra ha aperto un centro in Svezia, Albertini e Casiraghi l'hanno fatto a Milano, Zambrotta ha diversi progetti, mentre Totti ha costruito un ......poco sono stati tanti gli utenti del web che hanno colto e risposto all'ironia dei due. ... Dopo una nuotata in mare ed una partita aecco l'incontro inaspettato. Nello splendido resort ...Pesi, nuoto, tennis o pilates? Macché. Molto meglio il trapezio e la danza acrobatica, il bouldering (ovvero l’arrampicata indoor) e, per chi ha la febbre da Olimpiadi, le lezioni di scherma o di tiro ...Un Europeo per incantare tutti. E fuori, per lo stile mostrato in ogni occasione. Tra consigli, colpi di tacco e scambi di idee, senza perdere mai l’aplomb costruito in carriera, quello con cui è dive ...