Calciatore della Premier League arrestato  per pedofilia

Il comunicatoLazio stavolta per difendere Hysaj è molto più duro, dopo lo striscione esposto ieri sera: 'La Società condanna fermamente il vergognoso striscione contro ilElseid ...Ildi origini albanese ha scelto 'Bella Ciao', brano politicamente lontano dalle ideefrangia estremista dei supporterssua nuova squadra. LEGGI QUI PER APPROFONDIRE Hysaj ...Manca solo l'ufficialità, ma Peruzzi ha fatto la sua scelta sofferta. Domani il club manager si presenterà a Formello per siglare la rescissione del suo contratto (in ...Lo squallido striscione degli ultras della Lazio contro Elseid Hysaj (“Hysaj verme, la Lazio è fascista!”) ha provocato la reazione del club biancoceleste, che in una nota ha condannato l’iniziativa: ...