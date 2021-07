Britney Spears, la verità sulla lontananza dalla tv: “Finché ci sarà lui…” (Di martedì 20 luglio 2021) La spinosa questione che riguarda la “prigionia” di Britney Spears mostra un nuovo aggiornamento. Ed è lei stessa a parlarne È purtroppo ben nota la vicenda della cantante statunitense, da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 20 luglio 2021) La spinosa questione che riguarda la “prigionia” dimostra un nuovo aggiornamento. Ed è lei stessa a parlarne È purtroppo ben nota la vicenda della cantante statunitense, da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

mtvitalia : Abbiamo aperto i nostri archivi per raccontarti l'incredibile carriera di Britney Spears. #MyLifeonMTV ti aspetta s… - infoitcultura : Caso Britney Spears, la cantante si sfoga su Istagram: “Ora lascio, ho chiuso”. Cosa è suc - Novella_2000 : Britney Spears incontra sua sorella Jamie Lynn, che racconta come sono andate le cose: “Andrà sempre peggio” - lactosefree96 : Comunque sparatevi ad alto volume Queen Britney Spears almeno una volta al giorno o una volta a settimana. Fa bene… - Heyitsbeahi : RT @BSNewsItalia: NEWS: Il nuovo avvocato di Britney Spears ringrazia i fan per il loro sostegno e dice che si muoverà rapidamente per pres… -