Brindisi | bimba di nove anni dona i suoi capelli | una treccia di quaranta centimetri A chi lotta contro il cancro | tramite l' associazione Banca dei Capelli di Acquaviva delle Fonti

(Di martedì 20 luglio 2021) Di seguito il comunicato: G. P., 9di, oggi ha voluto tagliare ilunghibiondi ed ha deciso dire una traccia lunga 40 cm all’dei(ente no profit) di(BA). Alla domanda “perché vuoi tagliare i? “, la risposta è stata: “A me icrescono… Ma ci sono persone sfortunate a cui non crescono quindi li ...

Advertising

lacittanews : Si tratta di una treccia di 40 cm inviata all'associazione Banca dei Capelli di Acquaviva delle Fonti Un bel gesto… - lucianomeli : RT @LaGazzettaWeb: Brindisi, bimba di 9 anni dona i suoi lunghissimi capelli per i malati di cancro - LaGazzettaWeb : Brindisi, bimba di 9 anni dona i suoi lunghissimi capelli per i malati di cancro - NoiNotizie : #Brindisi: bimba di nove anni dona i suoi capelli, una treccia di quaranta centimetri a chi lotta contro il cancro… - PugliaStream : Francavilla, la bimba nasce durante i rigori della finale degli Europei: la mamma la chiama Vittoria -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi bimba

La Gazzetta del Mezzogiorno

Brundisium.net Tweet G. P., 9 anni di, oggi ha voluto tagliare i suoi lunghi capelli biondi ed ha deciso di donare una traccia lunga 40 cm all'Associazione Banca dei Capelli (ente no profit) di Acquaviva delle fonti (BA). Alla ...- Un bel gesto di solidarietà che arriva direttamente dal buon cuore dei più piccoli: G. P., 9 anni di, ha voluto tagliare i suoi lunghi capelli biondi, confezionandoli in una traccia lunga 40 cm da spedire all'Associazione Banca dei Capelli (ente no profit) di Acquaviva delle Fonti (BA). Alla ...BRINDISI - Un bel gesto di solidarietà che arriva direttamente dal buon cuore dei più piccoli: G. P., 9 anni di Brindisi, ha voluto tagliare i suoi lunghi capelli biondi, confezionandoli in una tracci ...Si è insediata questa mattina in Regione Puglia la "Commissione speciale di studio e inchiesta sul fenomeno della Criminalità organizzata in Puglia". Componente della commissione è il consigliere regi ...