Brawn promuove la Qualifica sprint | Hamilton - Verstappen | spettacolo negato

Autosprint.it

... in questo caso c'è stato un serio rischio anche per il pilota ", commenta. Negata una battaglia per l'intero GP La prospettiva, anche qui, può essere un'altra. Mezzo giro esaltante, nel quale ...ha aggiunto: ' Parleremo coi team e capiremo se e come dar seguito a questo progetto nel 2022, ma io credo che l'idea sia buona. Probabilmente va migliorata la terminologia, visto che alcuni la ...L'esperimento della gara breve al sabato lascia parecchi dubbi, non in Ross Brawn, che sottolinea gli aspetti positivi. Dell'incidente tra Max e Lewis dice come di un grande spettacolo negato ai tifos ...L’ingegnere britannico ex Ferrari e Mercedes è parso contento dello spettacolo fornito dal nuovo format di qualifica.