Brahim Diaz: 'La maglia 10 pesa. Ancelotti mi ha parlato del Milan' (Di martedì 20 luglio 2021) MilanO - E' contento del suo ritorno al Milan, Brahim Diaz , trequartista che già nella stagione scorsa si era vestito di rossonero, prima di rientrare, per breve tempo, al Real Madrid: " Sono molto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021)O - E' contento del suo ritorno al, trequartista che già nella stagione scorsa si era vestito di rossonero, prima di rientrare, per breve tempo, al Real Madrid: " Sono molto ...

Advertising

acmilan : ??? 'I'm very happy to be here again' @Brahim Díaz talks about his return in Rossonero ??? 'Sono felice di essere di… - AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di… - DiMarzio : #Milan | Ufficiale il ritorno di #BrahimDiaz dal #RealMadrid - simo140609 : 'Manderò fino all'ultima goccia di sangue a Joseph per salvarlo, costi quel che costi' (Brahim Diaz) - sportli26181512 : Brahim: 'Suderò fino all'ultima goccia di sangue per questo grande club': Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Brah… -