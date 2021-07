Boxe, Crivello contende a Zucco il titolo italiano dei supermedi a Verbania: “Sono pronto” (Di martedì 20 luglio 2021) Sarà il pugile siciliano Ignazio Crivello a contendere il titolo dei pesi supermedi al campione italiano in carica Ivan Zucco, che per la prima volta dovrà difenderlo dopo averlo conquistato contro Luca Capuano, costretto al ritiro al sesto round il 16 aprile a Milano. Sede dell’incontro, fissato per mercoledì 28 luglio, sarà il “Centro Eventi Il Maggiore” di Verbania, città d’origine proprio di Zucco, che dunque sarà sostenuto dal pubblico di casa. Ma Crivello, bagherese di 31 anni, è pronto a lottare per conquistare ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Sarà il pugile siciliano Ignaziore ildei pesial campionein carica Ivan, che per la prima volta dovrà difenderlo dopo averlo conquistato contro Luca Capuano, costretto al ritiro al sesto round il 16 aprile a Milano. Sede dell’incontro, fissato per mercoledì 28 luglio, sarà il “Centro Eventi Il Maggiore” di, città d’origine proprio di, che dunque sarà sostenuto dal pubblico di casa. Ma, bagherese di 31 anni, èa lottare per conquistare ...

Advertising

TgrRaiSicilia : Boxe, Crivello pronto a sfidare Zucco per il titolo italiano supermedi - TGR Sicilia - NuovoSud : Boxe, il bagherese Ignazio Crivello sfida Ivan Zucco per il titolo Supermedi a Verbania - icittadini : Mercoledì 28 luglio 2021, IVAN ZUCCO il Campione Italiano di boxe dei pesi supermedi salirà sul ring della sua citt… - SportDailyITA : Ivan Zucco vs Ignazio Crivello a Verbania - Alessandria24C : Boxe - Il pugile Ivan Zucco a #Verbania contro Ignazio Crivello per il titolo di campione italiano di #Boxe dei pes… -