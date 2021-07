Boss mafioso a un’amica: “Non mandare tua figlia alla manifestazione. Noi non ci immischiamo con Falcone e Borsellino” (Di martedì 20 luglio 2021) Queste le parole di Maurizio Di Fede, uno dei Boss mafiosi fermati nel corso dell’operazione antimafia ‘Tentacoli’ a Palermo. “Noi non ci immischiamo con Falcone e Borsellino. Non ti permettere. Io mai gliel’ho mandato mio figlio a queste cose… vergogna”. Queste le parole pronunciate da Maurizio Di Fede, uno dei mafiosi fermati nell’operazione ‘Tentacoli’ della L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 20 luglio 2021) Queste le parole di Maurizio Di Fede, uno deimafiosi fermati nel corso dell’operazione antimafia ‘Tentacoli’ a Palermo. “Noi non cicon. Non ti permettere. Io mai gliel’ho mandato mio figlio a queste cose… vergogna”. Queste le parole pronunciate da Maurizio Di Fede, uno dei mafiosi fermati nell’operazione ‘Tentacoli’ della L'articolo NewNotizie.it.

