Boschi divaga | De Gregorio sbotta | Risponda alle mie domande

(Di martedì 20 luglio 2021) Maria Elenaha fatto perdere la pazienza a Concita De, che in più di un'occasione l'ha ripresa per il suo atteggiamento evasivo

il Giornale

Lasarebbe andata ancora avanti su questo punto se Concita De Gregorio non l'avesse fermata: " Ho due domande telegrafiche e la prego di rispondermi. Perché Draghi ha convocato Conte? ". In un ...Lae parte il rimprovero di Concita De Gregorio Di avviso opposto le forze sovraniste. Il leader della Lega Matteo Salvini replica: 'Mi sembra giusto mettere in sicurezza genitori e ...Maria Elena Boschi ha fatto perdere la pazienza a Concita De Gregorio, che in più di un'occasione l'ha ripresa per il suo atteggiamento evasivo ..." Risponda alle domande ” così Concita De Gregorio striglia Maria Elena Boschi . La capogruppo di Italia Viva alla Camera è ...