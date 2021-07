Borse di studio e ricerche con il lascito milionario, come voleva la dottoressa Chiap (Di martedì 20 luglio 2021) 'In queste tesi ritrovo la volontà di Anna Maria Chiap, la quale aveva una preoccupazione: rispettare l'ambiente producendo in modo da mettere al centro la persona. Dobbiamo riscoprire un'ecologia ... Leggi su veneziatoday (Di martedì 20 luglio 2021) 'In queste tesi ritrovo la volontà di Anna Maria, la quale aveva una preoccupazione: rispettare l'ambiente producendo in modo da mettere al centro la persona. Dobbiamo riscoprire un'ecologia ...

Advertising

Dome689 : RT @webecodibergamo: L’Università degli studi di Bergamo per la prima volta entra nella classifica nazionale del Censis 2021/2022 sugli ate… - chietinotizie : Chieti, assegnate 5 borse di studio dagli istituti Tesla - sehmagazine : A #Olbia 71mila euro di borse di studio per gli studenti meritevoli. - FASI_eu : AAA giovani sceneggiatori, disegnatori e coloristi italiani cercasi. Il Premio Talenti Emergenti del Fumetto Italia… - emiliapost_ : .@GruppoSanMarco conferma l’impegno in tema di #responsabilità sociale e sostegno ai lavoratori delle sedi italiane… -