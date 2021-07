Advertising

infoiteconomia : Borsa, rimbalzo Wall Street: DJ +1,62%, Nasdaq +1,57% - MediasetTgcom24 : Borsa, Wall Street chiude positiva: Dow Jones +1,62%, Nasdaq +1,57% #Wallstreet - commercialista : Zegna, fusione con una Spac di Investindustrial per la quotazione a Wall Street - Il Sole 24 ORE - ilgiornale : In Borsa il 27% del gruppo, valutato 3,2 miliardi. E i fari del mercato tornano su Tod's - infoiteconomia : Borsa: Europa resta fiacca dopo Wall Street, Milano -0,12% -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Wall

Il Sole 24 ORE

Street chiude positiva dopo il tonfo di lunedì. Il Dow Jones sale dell'1,62% a 34.512,52 punti, il Nasdaq avanza dell'1,57% a 14.498,88 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,...Giornata di forti guadagni perStreet, dopo la tempesta della viglia, innescata dai timori per la variante Delta. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è in rialzo dell'1,70%; sulla stessa linea, in forte aumento l' S&P - ...Wall Street chiude positiva dopo il tonfo di lunedì. Il Dow Jones sale dell'1,62% a 34.512,52 punti, il Nasdaq avanza dell'1,57% a 14.498,88 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,5 ...Milano, 20 lug. (LaPresse) - Chiusura di seduta fortemente positiva, dopo il tonfo di ieri, per la Borsa di New York. A Wall Street, il Dow Jones guadagna ...