Borsa: Europa resta fiacca dopo Wall Street, Milano - 0,12% (Di martedì 20 luglio 2021) Le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street, si confermano fiacche con Milano in saliscendi (Ftse Mib +0,12%) L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, è a ridosso della parità con gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Le Borse europeel'avvio di, si confermano fiacche conin saliscendi (Ftse Mib +0,12%) L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, è a ridosso della parità con gli ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa resta fiacca dopo Wall Street, Milano -0,12%: Spread vicino a 113 punti base, petrolio poco sopra 65… - e_borsa : RT @LeFonti_Group: Europa tenta il rimbalzo dopo le vendite di lunedì. • La riunione BCE di giovedì 22; • Trimestrali USA: le previsioni d… - fisco24_info : Borsa: Europa perde colpi, Milano gira in calo: Listini nervosi per Covid e inflazione, frena anche il petrolio - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa rialza la testa, +0,8% Milano al traino delle banche (RCO) - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Borse europee sotto tiro, pesa la variante Delta. Wall Street apre in forte calo #ANSA -