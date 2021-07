Boris Johnson, un suo ex consulente lo attacca: “Era contrario a restrizioni anti-Covid perché morivano solo 80enni” (Di martedì 20 luglio 2021) Boris Johnson era “riluttante” a inasprire le restrizioni anti-Covid nell’autunno del 2020 nonostante l’aumento dei decessi per Coronavirus nel Regno Unito, perché “essenzialmente” tutte le persone che morivano avevano “oltre 80 anni”. L’accusa arriva direttamente dall’ex consulente capo del premier britannico Dominic Cummings, dimessosi nel novembre scorso dopo uno scandalo privato. In una lunga intervista concessa alla giornalista della BBC, Laura Kuenssberg, Cummings ha inoltre accusato BoJo di aver insistito all’inizio della pandemia per proseguire i ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021)era “riluttante” a inasprire lenell’autunno del 2020 nonostante l’aumento dei decessi per Coronavirus nel Regno Unito,“essenzialmente” tutte le persone cheavevano “oltre 80 anni”. L’accusa arriva direttamente dall’excapo del premier britannico Dominic Cummings, dimessosi nel novembre scorso dopo uno scandalo privato. In una lunga intervista concessa alla giornalista della BBC, Laura Kuenssberg, Cummings ha inoltre accusato BoJo di aver insistito all’inizio della pandemia per proseguire i ...

