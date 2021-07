Borghi (Lega): 'Io vaccinato? Chiedete a un Lgbt se è sieropositivo' (Di martedì 20 luglio 2021) E' polemica sui social dopo un tweet di Claudio Borghi, deputato della Lega. 'Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Perché la prossima volta che intervistano un Lgbt non gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) E' polemica sui social dopo un tweet di Claudio, deputato della. 'Terzo giornalista che chiama per sapere se sono. Perché la prossima volta che intervistano unnon gli ...

