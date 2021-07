Borghi (Lega): 'Io vaccinato? Chiedete a un Lgbt se è sieropositivo'. Scoppiano le polemiche (Di martedì 20 luglio 2021) E' polemica sui social dopo un tweet di Claudio Borghi, deputato della Lega. 'Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Perché la prossima volta che intervistano un Lgbt non gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) E' polemica sui social dopo un tweet di Claudio, deputato della. 'Terzo giornalista che chiama per sapere se sono. Perché la prossima volta che intervistano unnon gli ...

borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - borghi_claudio : *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni… - borghi_claudio : con 600 mila visualizzazioni il decalogo #nogreenpass ha superato anche il sondaggio pro o contro Lega in governo D… - sasanapoli87 : @borghi_claudio Quindi se aumentano i contagi e ricoveri,e per caso bisogna chiudere di nuovo , io vaccinato dovrei… - NFratoianni : RT @NFratoianni: Le parole di #Borghi fanno ribrezzo. Ma i suoi colleghi di maggioranza non si devono scandalizzare più di tanto: la #Lega… -